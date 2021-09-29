Усик назвал любимую футбольную команду

Украинский боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал о своих пристрастиях в футболе. Он отметил, что с детства болеет за киевское «Динамо», а его сын симпатизирует «Шахтёру». Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

Я болею за «Динамо» очень давно, ещё мой папа за него болел. Помню, когда мне было лет 12, я ещё не ходил на бокс, а занимался футболом. Играл в «Таврии». Мне кажется, в 2001 или в 2002 году «Динамо» приехало в Симферополь и проиграло «Таврии». Когда все ликуют, а я сижу и думаю: «Чего вы радуетесь?» — рассказал Усик.

Также боксёр отметил, что его сын поддерживает донецкий «Шахтёр» и потому он ходит с ним на матчи Лиги чемпионов и при этом не пытается переубедить и ценить его собственное мнение.

Как сообщалось ранее, Усик назвал «немножко больными» критиков украинских спортсменов за совместные фотографии с россиянами.