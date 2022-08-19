Усик и Джошуа взвесились и провели финальную дуэль взглядов

Фото: Hassan Ammar/ТАСС

Украинский боксер Александр Усик и британский боксер Энтони Джошуа (слева направо на первом плане)

Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и его британский оппонент Энтони Джошуа провели взвешивание и дуэль взглядов перед боем. Усик оказался легче Джошуа на 10 килограммов.

35-летний украинец показал на весах 100,5 кг, а 32-летний Джошуа — 110,9 кг. После этого боксеры в последний раз перед встречей на ринге посмотрели друг другу в глаза. Видео было опубликовано на YouTube-канале Sky Sports. Бой пройдет в субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия).

Ранее стало известно, что Усик за предстоящий бой а заработает $40 млн — столько же, сколько и соперник. Помимо этого Усик и Джошуа получат проценты от продажи платных трансляций (PPV).

В реванше будут разыгрываться титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO. Все три пояса принадлежат Усику после победы над Джошуа единогласным решением судей в сентябре 2021 года. Для 35-летнего уроженца Симферополя та победа стала 19-й в карьере в 19 боях.

30 июня Усик заявил, что украинский народ дает ему дополнительные силы в преддверии реванша с Джошуа.