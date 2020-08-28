Умер тренер Фёдора Емельяненко

https://static.news.ru/photo/227a4eb4-e9d5-11ea-999b-fa163e074e61_660.jpg Фото: fedoremelianenkoofficial/Instagram.com

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Фёдора Емельяненко Владимир Воронов скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщил сам спортсмен.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким своего наставника, отметив, что с детства тот был частью его семьи — требовательным, но отзывчивым, так как всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты жизни.

Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни, — написал Емельяненко в Instagram.

Спортсмен также попросил всех молиться «о новопреставленном Владимире».

По данным Sports.ru, Воронов скончался из-за осложнений от коронавируса. Ранее у него были проблемы с сердцем и давлением. В последнюю неделю жизни он находился в реанимации одной из больниц Абакана, будучи подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Емельяненко в MMA одержал 39 побед, потерпел 6 поражений, 1 его бой признан несостоявшимся.

Ранее, как писал NEWS.ru, исполнитель роли Чёрной Пантеры из фильмов по комиксам Marvel Чедвик Боузман умер в США. Ему было 43 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.