Известный в прошлом спортсмен, отец актёра и рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона Рокки Джонсон скончался в возрасте 75 лет.
О смерти мужчины
Rest in peace, Rocky Johnson.— WWE (@WWE)
#RIPRocky pic.twitter.com/WJhFBU0xtn January 16, 2020
Компания выразила соболезнования родным, друзьям и фанатам рестлера. Дуэйн Джонсон пока не прокомментировал информацию об уходе отца.
Профессиональную карьеру рестлера Джонсон-старший начал в середине 1960-х годов, а наибольших результатов достиг в 1970-е — 1980-е годы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров по версии Forbes. За 12 месяцев ему удалось заработать $89,4 млн.
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