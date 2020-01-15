https://static.news.ru/photo/c93b772c-3824-11ea-882a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Octavio Jones/Global Look Press

Известный в прошлом спортсмен, отец актёра и рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона Рокки Джонсон скончался в возрасте 75 лет.

О смерти мужчины сообщила американская компания World Wrestling Entertainment, которая занимается проведением спортивных мероприятий. Подробности кончины Рокки Джонсона не уточняются.

Компания выразила соболезнования родным, друзьям и фанатам рестлера. Дуэйн Джонсон пока не прокомментировал информацию об уходе отца.

Профессиональную карьеру рестлера Джонсон-старший начал в середине 1960-х годов, а наибольших результатов достиг в 1970-е — 1980-е годы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров по версии Forbes. За 12 месяцев ему удалось заработать $89,4 млн.