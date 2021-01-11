Умер олимпийский чемпион по дзюдо Давид Хахалейшвили

https://static.news.ru/photo/0c2b52ba-5416-11eb-8035-fa163e074e61_660.jpg Давид Хахалейшвили Фото: Александр Чумичев/ТАСС

Чемпион Олимпийских игр 1992 года в Барселоне в составе Объединённой команды по дзюдо Давид Хахалейшвили погиб на 50-м году жизни, сообщили в Федерации дзюдо России (ФДР).

Руководство и коллектив Федерации дзюдо России выражают соболезнования родным и близким Давида Хахалейшвили, а также нашим грузинским коллегам, — отмечается в сообщении ФДР.

Причина смерти спортсмена в настоящий момент неизвестна, передаёт ТАСС.

Хахалейшвили три раза выигрывал чемпионат Европы, один раз — на командном чемпионате Европы. Кроме того, у него на счету две серебряные и две бронзовые медали, полученные на чемпионатах мира в составе сборных Советского Союза и Грузии. Позднее он стал заниматься самбо и два раза выигрывал чемпионаты мира в этом виде единоборств.

Ранее NEWS.ru писал, что скончалась легенда ралли-марафона «Париж — Дакар» Юбер Ориоль. Французский гонщик, трёхкратный победитель соревнований умер от осложнений коронавируса.

Ориоль заразился вирусом два месяца назад, после чего у него возникли сердечно-сосудистые проблемы. 10 января он скончался в больнице Гарша, в пригороде Парижа. Ему было 68 лет.