Умер экс-претендент на титул чемпиона UFC Энтони Джонсон Экс-претендент на титул чемпиона UFC Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет

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Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщает MMA Junkie. Причины смерти бойца не сообщаются.

По словам президента промоушена Bellator Скотта Кокера, в начале года у Джонсона возникли проблемы со здоровьем и сроки его возвращения на ринг неизвестны.

Энтони Джонсон, получивший прозвище «Рокот», за время карьеры одержал 23 победы, из них 17 нокутом, потерпел шесть поражений. Он дважды проводил бои за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против Дэниела Кормье. Первый бой прошел в мае 2015 года, второй в апреле 2017 года. Оба раза потерпев поражение, Джонсон завершил карьеру в UFC. Через четыре года он начал выступать в ММА Bellator.

На октябрь 2021 года был назначен бой Джонсона с российским чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым, однако американец отказался от поединка из-за болезни.

Ранее стало известно о смерти российского бойца ММА Александра Писарева. Согласно предварительному диагнозу врачей, Писарев умер от токсического действия ядовитых веществ, содержащихся в пищевых продуктах. Позже «112» назвал другую версию смерти бойца ММА: спортсмен отравился опиоидами. По данным канала, в больнице супруга Писарева призналась, что накануне они с друзьями пили вино и ели непонятные сушеные грибы.