Член национальной сборной США по дзюдо Джек Хаттон скончался на 25-м году жизни.
Причина смерти молодого человека не уточняется. Спортсмен мечтал принять участие в Олимпиаде в Токио в 2020 году.
Российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2016 года в категории до 81 кг Хасан Халмурзаев заявил, что шокирован известием о смерти американца.
Конечно, я помню Джека и мой поединок с ним. Он был очень перспективным спортсменом, и я думаю, что у него было бы большое будущее. Жаль, — сказал Халмурзаев, которого цитирует
Judo Inside.
Он выразил соболезнования родным и близким Хаттона.
Ранее News.ru писал, что бывший боец Bellator, американка Кэти Коллинз ушла из жизни в возрасте 32 лет. Причиной её смерти стала аневризма мозга.