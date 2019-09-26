Фото: Jack Hatton U.S. Judo Athlete/Facebook

Бывший боец Bellator, американка Кэти Коллинз ушла из жизни 25 сентября в возрасте 32 лет. За свою карьеру она провела 12 поединков, в которых одержала семь побед.

Коллинз была известна благодаря выступлениям в одном из сильнейших промоушенов Bellator. Бой закончен. Ты никогда не прекращала драться и мы никогда с этим не смиримся. Этого не было на картах,...