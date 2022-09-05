Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Борис Лагутин

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Ему было 84 года.

Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича, — говорится в заявлении.

Лагутин — шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и первый двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968).

На Играх 1960 года в Риме Лагутин выиграл бронзовую награду, уступив в полуфинальном бою Уилберту Макклюру из США.

Сразу после победы в Олимпиаде в Мехико (1968) Лагутин объявил о завершении спортивной карьеры. Затем он занимался организацией спортивно-массовых мероприятий, возглавлял Федерацию бокса СССР, работал заместителем председателя общества «Спартак», был начальником Управления физической культуры и спорта совета профсоюзов, а также создал свой собственный фонд «Оздоровление и спорт».

30 августа скончался двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Александр Веденин, ему было 75 лет.