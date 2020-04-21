Умер двукратный чемпион СССР по боксу Анатолий Березюк

Советский и белорусский боксёр и тренер Анатолий Березюк скончался на 70-м году жизни.
О трагедии сообщает агентство БелТА со ссылкой на Белорусскую федерацию бокса.
Анатолий Березюк является мастером спорта международного класса, двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР. После завершения спортивной карьеры работал тренером в родном Бобруйске, был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Беларуси.
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