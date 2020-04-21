Умер двукратный чемпион СССР по боксу Анатолий Березюк

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Руководство Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщило об отмене турниров UFC Fight Night и UFC 250, которые должны были состояться 25 апреля в Линкольне (США), 2 мая в Оклахома-Сити (США), 9 мая в Сан-Паулу (Бразилия) и 16 мая в Сан-Диего (США), из-за пандемии коронавируса.

Болельщики, которые приобрели билеты на эти мероприятия, получат возврат денежных средств в полном объёме в первоначальной точке покупки, — сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации. Ранее организаторы отменили...