Умар Кремлёв избран главой Международной ассоциации бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв победил на выборах руководителя Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru.
За россиянина отдали голоса представители 87 стран, у второго претендента — 45 голосов. Выборы проходили в режиме онлайн.
После победы он объявил о планах предоставлять ежегодное финансирование национальным федерациям AIBA в размере двух миллионов долларов и создавать академии бокса на каждом континенте для обучения спортсменов, тренеров и судей.
Кремлёв возглавляет Федерацию бокса России с 2017 года.
В эксклюзивном интервью NEWS.ru он заявил, что мировой бокс нуждается в реанимации.