Умар Кремлёв избран главой Международной ассоциации бокса

https://static.news.ru/photo/fef32f7c-3c8d-11eb-8d2b-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв победил на выборах руководителя Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru.

За россиянина отдали голоса представители 87 стран, у второго претендента — 45 голосов. Выборы проходили в режиме онлайн.

После победы он объявил о планах предоставлять ежегодное финансирование национальным федерациям AIBA в размере двух миллионов долларов и создавать академии бокса на каждом континенте для обучения спортсменов, тренеров и судей.

Кремлёв возглавляет Федерацию бокса России с 2017 года.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru он заявил, что мировой бокс нуждается в реанимации.