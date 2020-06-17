Российский и украинский промоутеры организует бой трансгендеров в Таиланде

https://static.news.ru/photo/4c9206ec-b091-11ea-b8ff-fa163e074e61_660.jpg Аскар Можаров и Максим Мернес Фото: mernesmax/instagram.com

Российский промоутер Максим Мернес и украинец Аскар Можаров решившие организовать бой модели с 13-м размером груди Милы Кузнецовой анонсировали бой трансгендеров.

Сначала был крайне удивлен этим предложением. Но в итоге решил предоставить им такую возможность. Понимаю, что на постсоветском пространстве к этому вопросу непростое отношение. Но давайте посмотрим на вещи трезво: в мире сейчас 25 миллионов трансгендеров, и нам это нужно просто принять. Участники турнира являются представителями англоязычной среды, поэтому мы рассчитываем продать права на показ турнира ведущим британским и американским телеканалам, — приводит слова Мернеса Klitschko-brothers.com.

Мернес и Аскаров зарегистрировали промоутерскую компанию Universum Fighting Promotion и намерены вести переговоры с ведущими спортивными каналами Sky Sports и ESPN о продаже прав на показ турнира.

Как писал NEWS.ru, турниры UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби будут проходить ночью.