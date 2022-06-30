«Украинский народ даёт мне силу перед боем»: Усик о реванше с Джошуа Усик рассказал, что украинский народ дает ему силу перед боем с Джошуа

Фото: Nazar Furyk/XINHUA/Global Look Press

Александр Усик

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Усик заявил о дополнительных силах, которые ему даёт украинский народ в преддверии реванша с британцем Энтони Джошуа. Бой состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Поединок с Джошуа вдохновляет украинцев, и больше людей меня поддерживают. Представление украинского народа давало и дает мне дополнительную силу в бою. Посмотрим, как все сложится в реванше. Первый поединок был невероятным, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Joe.

Во время боя будут разыгрываться титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO. Все три пояса принадлежат Усику, после того как в сентябре 2021 года он победил Джошуа единогласным решением судей.

Для 35-летнего уроженца Симферополя та победа стала 19-й в карьере в 19 боях. Джошуа во второй раз проиграл при 24 победах.

Ранее прогноз на бой-реванш сделал американский боксер Деонтей Уайлдер. По его мнению, победу одержит Усик.