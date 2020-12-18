Украинский кикбоксёр Крыкля отстоял чемпионский титул ONE

https://static.news.ru/photo/d66ba8bc-4148-11eb-994e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vorisar/wikipedia.org

В главном бою турнира лиги ONE в Сингапуре украинский кикбоксёр Роман Крыкля победил по очкам румына Андрея Стойку и отстоял титул чемпиона ONE в полутяжёлом весе.

Крыкля с первого раунда захватил инициативу и разбивал соперника ударами ногами и коленями, а затем в ближнем бою атаковал жёсткими ударами по корпусу. При этом Стойка действовал пассивно и принимал почти все удары на себя. Украинец при этом умело пользовался своим преимуществом в росте и выполнял все указания своего угла. Румынский кикбоксёр почти не предпринимал никаких эффективных действий в ответ. К концу третьего раунда румын начал падать из-за отбитой ноги и откровенно отбывать номер.

В чемпионских раундах Крыкля продолжил действовать комбинационно, не вкладываясь в каждый удар и не стараясь как можно быстрее нокаутировать оппонента. В таком полутренировочном режиме он и завершил пятираундовый бой, взорвавшись лишь в концовке, по итогам которого все трое судей отдали победу украинскому кикбоксёру.

В соглавном поединке таец Нонг-О нокаутировал во втором раунде соотечественника Родлека и отстоял титул чемпиона ONE по муайтай в легчайшем весе.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец полулёгкого веса Марат Гафуров одержал победу на турнире ONE в Сингапуре над американцем Лоуэном Тинанесом раздельным решением судей.