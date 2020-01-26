https://static.news.ru/photo/e3cefa84-4001-11ea-8913-fa163e074e61_660.jpg Иван Редкач Фото: IvanElTerribleRedkach/facebook.com

В главном бою вечера бокса в Бруклине экс-чемпион мира по нескольким версиям американец Дэнни Гарсия (37-2, 21 КО) победил по очкам украинца Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО).

Гарсия владел инициативой на протяжении всего боя, но не смог потрясти упорного соперника. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу американцу со счётом 117:111 (двое) и 118:110.

Как сообщал NEWS.ru, бразильянка Кристиана Жустину победила техническим нокаутом в четвёртом раунде канадку Джулию Бадд и завоевала титул Bellator в полулёгком весе.