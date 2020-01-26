В главном бою вечера бокса в Бруклине экс-чемпион мира по нескольким версиям американец Дэнни Гарсия (37-2, 21 КО) победил по очкам украинца Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО).
Гарсия владел инициативой на протяжении всего боя, но не смог потрясти упорного соперника. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу американцу со счётом 117:111 (двое) и 118:110.
Как сообщал NEWS.ru, бразильянка Кристиана Жустину победила техническим нокаутом в четвёртом раунде канадку Джулию Бадд и завоевала титул Bellator в полулёгком весе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен