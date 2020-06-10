Украинский боксёр Гвоздик променял бокс на бизнес

https://static.news.ru/photo/2ba11f34-ab16-11ea-9722-fa163e074e61_660.jpg Александр Гвоздик Фото: Oleksandr Gvozdyk/facebook.com

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Александр Гвоздик принял решение завершить карьеру и сосредоточиться на бизнесе.

В своём заключительном бою Гвоздик потерпел поражение в объединительном поединке от россиянина Артура Бетербиева, но не добившись реванша, принял решение, уйти из бокса.

Нам было приятно работать с Александром Гвоздиком, который проявил себя не только как отличный боец, но и как один из самых умных боксёров, с кем я работал. К счастью, мы привели его к чемпионскому титулу в полутяжёлом весе, — приводит слова промоутера Боба Арума BoxingScene.com.

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