Украинский боксёр Богачук потерпел первое поражение в карьере

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Перспективный украинский боксёр Сергей Богачук (18-1, 18 КО), выступающий в первом среднем весе потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от американца Брэндона Адамса (23-3, 15 КО) на турнире в Пуэрто-Рико.

Богачук хорошо провёл первую половину боя, где выиграл большинство раундов, а с Адамса рефери также снял балл за удары ниже пояса. Перелом произошёл в восьмой трёхминутке, когда американец отправил соперника в нокдаун. Восстановиться Богачук так и не сумел и был добит в одной из следующих атак. На момент остановки боя он вёл в счёте на всех трёх судейских картах. Поражение стало первым в карьере украинца.

Как писал NEWS.ru, чемпион Ultimate Fighting Championship в легчайшем весе россиянин Пётр Ян на пресс-конференции перед турниром UFC 259, на котором ему предстоит защита титула против Алджемейна Стерлинга, ответил на выпад соперника.