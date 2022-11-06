Украинский боксер объяснил поражение Рамиреса от Бивола Украинский боксер Исмаил Силлах объяснил страхом поражение Рамиреса от Бивола

Фото: EPA/TASS

Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA, победив Хильберто Рамиреса

Украинский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Исмаил Силлах в интервью MMA.Metaratings.ru объяснил поражение Хильберто Рамиреса от россиянина Дмитрия Бивола тем, что мексиканец «вышел на ринг и подсыканул». По его словам, все стало ясно после шестого раунда.

Я не ожидал, что бой пройдет в одну калитку. Думал, что встреча будет намного тяжелее, чем с Саулем Альваресом. Рамирес — большой и техничный. Но вышел на ринг и подсыканул. Дима попал, и мексиканец перестал действовать в своей манере — бить и давить. После шестого раунда уже было все понятно, — сказал Силлах.

Он добавил, что Бивол — это профессор бокса, а Рамирес мог рассчитывать только на лаки-панч.

Бивол победил Рамиреса в ночь на 6 ноября. Бой прошел в Абу-Даби и продлился все 12 раундов. По итогам поединка все трое судей отдали победу россиянину: 118:110 и дважды 117:111.

По мнению бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, Бивол — боксер более высокого класса, чем Рамирес. К тому же россиянин был лучше готов к поединку, что было видно уже на взвешивании.