Украинка с грудью 13-го размера стала бойцом ММА

https://static.news.ru/photo/58da61d6-ac01-11ea-8ea4-fa163e074e61_660.jpg Мила Кузнецова Фото: zvezdagramma/instagram.com

Украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова готовится к дебюту в смешанных единоборствах в сентябре 2020 года.

Поединок должен пройти в Таиланде. Кузнецова отметила, что отправится туда для подготовки к бою сразу же, как откроется международное авиасообщение. Организатором вечера MMA выступает российский бизнесмен и блогер Максим Мернес.

Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют «украинским Макгрегором», — цитирует Кузнецову Footballua.tv..

В настоящий момент идёт поиск соперницы с похожими параметрами, среди кандидаток рассматривают американку, россиянку и британку. Отмечается, что ранее Кузнецова планировала попробовать себя в боксе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.