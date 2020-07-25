Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби

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В Абу-Даби завершился последний из четырёх турниров UFC на «Бойцовском острове». В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).

После небольшой разведки Уиттакер промахнулся, пропустил встречный удар, от которого оказался на земле и пропустил несколько ударов. Тилл развил успех несколькими попаданиями с ударной правой, которые оставили заметные следы на лице Уиттакера. Австралиец пришёл в себя и забрал концовку раунда за счёт лоу-киков. В начале второй пятиминутки Уиттакер отправил соперника в нокдаун и поработал на земле из позиции сверху. После такого обмена любезностями соперники стали действовать осторожнее, опасаясь контратак.

Картина боя не изменилась в чемпионских раундах. Уиттакер вёл бой с дистанции с небольшим перевесом по количеству точных ударов, но в отдельных эпизодах Тилл доставал его. Отсутствие явной активности в пятом раунде и нежелание бойцов идти ва-банк только добавило трудности судьям при вынесении вердикта. Но все трое судей были единодушны, отдав победу Уиттакеру со счётом 48:47.