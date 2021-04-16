Уиттакер победил Гастелума в главном бою UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/5e608350-a008-11eb-a15c-96000091f725_660.jpg Фото: MMAFighting.com/twitter.com

Экс-чемпион UFC в среднем весе новозеландец Роберт Уиттакер (23-5) победил единогласным решением судей мексиканца Келвина Гастелума (16-7) в главном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Уиттакер в привычной манере вёл поединок с дистанции, постоянно меняя стойки, а Гастелум пытался с наскока сократить дистанцию и нанести нокаутирующий удар, однако первым соперника мощным хай-киком потряс австралиец. Затем экс-чемпион удивил соперника переводом в партер и повторил этот приём во втором раунде. К середине боя Гастелум получил сильное рассечение под правым глазом и так и не сумел нащупать более комфортную дистанцию для работы с быстрым и неординарным соперником.

Даже в чемпионских раундах соперники поддерживали высокий темп боя, а все попытки Гастелума броситься вперёд и что-то изменить разрушались встречными ударами Уиттакера. В финальном раунде новозеландец снова провёл тейкдаун, чем окончательно закрепил свою победу. Все судьи отдали победу Уиттакеру со счётом 50:45.

В соглавном бою вечера экс-чемпион UFC в тяжёлом весе, живущий в Америке белорус Андрей Орловский победил единогласным решением судей американца Чейза Шермана.

Как писал NEWS.ru, билеты на поединок между бойцами ММА Дастином Порье и Конором Макгрегором были раскуплены за считаные секунды.