https://static.news.ru/photo/f9e3ab96-dbb4-11e9-9f50-fa163e074e61_660.jpg Заур Угуев Фото: instagram.com/uguev11

Россиянин Заур Угуев одержал досрочную победу над турком Сулейманом Атли в финальной схватке чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане в весовой категории до 57 кг.

Угуев защищал титул чемпиона мира в наилегчайшем весе, завоёванном год назад в Будапеште. Его соперником в финале стал чемпион Европы того же года Сулейман Атли. Первый период Угуев выиграл с минимальным преимуществом за счёт балла за пассивность соперника.

Вторая трёхминутка прошла в обоюдно-острой борьбе, где турок пару раз неплохо контратаковал, но инициативой владел Угуев и за счёт нескольких накатов добился досрочной победы со счётом 13:3.

Как сообщал News.ru, Гаджимурад Рашидов принёс первую победу сборной России по вольной борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане.