Угас победил Рамоса и стал чемпионом мира по боксу

Кубинский боксёр Йорденис Угас в главном бою вечера на турнир в Лос-Анджелесе победил по очкам американца Абеля Рамоса (26-4-2, 20 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.
Поединок прошёл в упорной борьбе все отведённые 12 раундов, по итогам которых судьи не пришли к общему мнению. Двое из них отдали победу Угасу со счётом 115:113, а третий поставил 117:111 в пользу Рамоса.
На этом же турнире российский боксёр узбекского происхождения Батыр Ахмедов, выступающий также в полусреднем весе, нокаутировал в первом раунде филиппинца Рея Переса.
Как сообщал NEWS.ru, российский боец ММА Марат Балаев сломал ребро перед чемпионским поединком против Магомедрасула Хасбулаева.
Добавьте наши новости в избранные источники