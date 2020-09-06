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Угас победил Рамоса и стал чемпионом мира по боксу

06:16, 07 сентября 2020 20
Йорденис Угас Йорденис Угас Фото: instagram.com/yordenis_ugas/

Кубинский боксёр Йорденис Угас в главном бою вечера на турнир в Лос-Анджелесе победил по очкам американца Абеля Рамоса (26-4-2, 20 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

Поединок прошёл в упорной борьбе все отведённые 12 раундов, по итогам которых судьи не пришли к общему мнению. Двое из них отдали победу Угасу со счётом 115:113, а третий поставил 117:111 в пользу Рамоса.

На этом же турнире российский боксёр узбекского происхождения Батыр Ахмедов, выступающий также в полусреднем весе, нокаутировал в первом раунде филиппинца Рея Переса.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец ММА Марат Балаев сломал ребро перед чемпионским поединком против Магомедрасула Хасбулаева.

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