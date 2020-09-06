Угас победил Рамоса и стал чемпионом мира по боксу

https://static.news.ru/photo/fdfc92b0-f0bc-11ea-9f84-fa163e074e61_660.jpg Йорденис Угас Фото: instagram.com/yordenis_ugas/

Кубинский боксёр Йорденис Угас в главном бою вечера на турнир в Лос-Анджелесе победил по очкам американца Абеля Рамоса (26-4-2, 20 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

Поединок прошёл в упорной борьбе все отведённые 12 раундов, по итогам которых судьи не пришли к общему мнению. Двое из них отдали победу Угасу со счётом 115:113, а третий поставил 117:111 в пользу Рамоса.

На этом же турнире российский боксёр узбекского происхождения Батыр Ахмедов, выступающий также в полусреднем весе, нокаутировал в первом раунде филиппинца Рея Переса.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец ММА Марат Балаев сломал ребро перед чемпионским поединком против Магомедрасула Хасбулаева.