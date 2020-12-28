UFC попросил Нурмагомедова возобновить карьеру

https://static.news.ru/photo/49e8441c-492d-11eb-b6bf-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложило российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову возобновить карьеру. Об этом рассказал сам спортсмен.

По его словам, он находится в контакте с президентом UFC Дэйной Уайтом.

Видимо, они хотят, чтобы я вернулся, я девять лет в лиге. Уже есть история, фанатская база, их желания понятны. Не буду скрывать, что они предлагают вернуться, предлагают условия, бойцов, — сказал он в эфире телеканала «Матч ТВ».

Боец отметил, что планирует встретиться с Уайтом и обсудить это.

Накануне американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Кормье выразил сомнение в том, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон из-за денег. По его словам, у дагестанского бойца есть всё, чтобы прожить беззаботно до конца жизни. Кормье рассказал о беседе, в которой Нурмагомедов поделился с ним, что для того чтобы быть богатым до конца жизни в Дагестане, достаточно $5 млн (порядка 380 млн рублей).

Как сообщал NEWS.ru, боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным среди россиян спортсменом уходящего года по результатам опроса ВЦИОМа. Также он был признан спортивной звездой года по версии британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.