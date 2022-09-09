UFC отменил пресс-конференцию перед боем Чимаева из-за драки на 100 человек UFC отменил пресс-конференцию перед боем Хамзата Чимаева и Нейта Диаза из-за драки на 100 человек

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Хамзат Чимаев

Президент UFC Дэйна Уайт отменил пресс-конференцию 279-го турнира в Лас-Вегасе из-за потасовки команд участников главного боя — Хамзата Чимаева (швед, чеченского происхождения) и американца Нейта Диаза. В драке участвовало около 100 человек: больше 30 со стороны Чимаева и 57 со стороны Диаза.

Конференции не будет. Я извиняюсь перед всеми, я в очень странной ситуации, такого никогда не было в истории компании. Но поверьте мне, в интересах общей безопасности лучше не проводить эту пресс-конференцию, — сказал Уайт под свист собравшихся зрителей.

Президент UFC оштрафует Чимаева и Холланда за срыв пресс-конференции.

Бой Чимаева и Диаза станет главным событием UFC 279, который состоится в ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе.

28-летний Чимаев выиграл 11 поединков, ни одного не проиграл и ни одного не свел вничью. 37-летний Диаз одержал 20 побед при 13 поражениях.

1 сентября стало известно, что российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, выступающий в тяжелой весовой категории, не смог получить визу в США и выступит на турнире UFC 279.