UFC опубликовал видео разговоров Нурмагомедова во время поединков

https://static.news.ru/photo/70467752-8167-11ea-9158-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовал видео, на которых чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разговаривает со своими соперниками во время поединков.

На видео, опубликованном на официальной странице промоушена в Instagram, показаны три эпизода с разных поединков.

В посте представлен бой Нурмагомедова против американца Майкла Джонсона, который состоялся в 2016 году на турнире UFC 205. Затем показан момент, на котором россиянин между раундами разговаривает с президентом UFC Даной Уайтом.

На третьем видео опубликован отрывок боя против ирландского бойца Конора Макгрегора на турнире UFC 229: Нурмагомедов спрашивает у соперника, почему во время поединка он не так многословен, как на пресс-конференциях.

Ранее NEWS.ru писал, что 31-летний Нурмагомедов готов провести поединок с победителем боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. При этом Нурмагомедов не верит, что ситуация с коронавирусом изменится к сентябрю.