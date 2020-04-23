UFC определилась с местом проведения турнира 9 мая

https://static.news.ru/photo/63b68d8c-85ff-11ea-9a07-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запланированный на 9 мая турнир UFC 249, как и ожидалось, пройдёт в штате Флорида под сводами VyStar Veterans Memorial Arena.

Как сообщает обозреватель ММА Дейв Мельцер, это наиболее вероятное место для проведения соревнований, так как UFC уже объявила бойцам, что им предстоит перелёт в Джексонвилль.

Это будет первый турнир в 27-летней истории организации в этом городе. Губернатор штата Флорида признал спорт одной из ключевых отраслей, которой требуется поддержка в период пандемии коронавируса, поэтому мероприятие будет с высокой вероятностью разрешено.

Главным событием турнира станет поединок за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе между американцами Джастином Гейтжи и Тони Фергюсоном.

Как писал NEWS.ru, чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, что верит в свои силы в потенциальном объединительном бою с обладателем поясов WBC и IBF россиянином Артуром Бетербиевым.