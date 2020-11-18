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UFC не будет забирать чемпионский пояс у закончившего карьеру Нурмагомедова

07:55, 18 ноября 2020 161
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что по-прежнему верит, что Хабиб Нурмагомедов проведёт свой 30-й бой, и не будет забирать у него чемпионский пояс.

К тому же, несмотря на объявление о завершении карьеры, Нурмагомедов продолжает сдавать тесты на допинг.

Я не знаю, что произошло. Я сказал вам, ребята. что думаю, что он доведёт дело до 30-0. Если он ещё проходит тесты, то какого чёрта ты тестируешься, если не собираешься драться. Я не давлю на него и даю ему немного времени провести дома с семьёй и отдохнуть. Нам не за чем гнаться, — приводит слова Уайта The Mac Life.

Также Уайт заявил, что намерен провести бой Конора Макгрегора и Джастина Порье 23 января в Абу-Даби, но при этом он не будет ставить на кон чемпионский пояс в лёгком весе, который пока сохранит Нурмагомедов, в чьё возвращение продолжает верить президент UFC.

Как писал NEWS.ru, бойца смешанного стиля Адама Яндиева, избившего Сергея Харитонова, выпустили из изолятора временного содержания.

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