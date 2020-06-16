UFC может потерять ещё одного чемпиона

https://static.news.ru/photo/a52f3642-afbc-11ea-8c45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионка Utimate Fighting Championship в двух весовых категориях Аманда Нуньес намекнула, что может закончить карьеру бойца.

Я добилась всего, чего хотела. Могу сделать следующий шаг — начать искать новые таланты, помогать другим девушкам. Я могу закончить карьеру, а могу драться дальше. Мне больше нечего доказывать, я заслужила быть в Зале славы UFC. Если я решу закончить, компания окажет мне поддержку, чтобы я могла работать дальше, — приводит слова Нуньес MMAJunkie.com.

После победы над Фелисией Спенсер в начале июня Нуньес объявила о паузе в карьере, так как её спутница Нина Ансарофф готовится к рождению ребёнка. Бразильянка может стать третьей чемпионкой UFC, объявившей о завершении карьеры за последний месяц вслед за Генри Сехудо и Джоном Джонсом.

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