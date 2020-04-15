UFC хочет провести турнир на частном острове 9 мая

Руководители Абсолютного бойцовского чемпионата собираются провести турнир 9 мая на частном острове. Информации о местонахождении острова и его владельце они не предоставили.
Изначально турнир должен был состояться в Бразилии, но из-за мер противодействия распространению коронавируса, власти страны запретили проведение подобных мероприятий. Глава UFC Дейна Уайт отказался раскрывать подробности о месте, назвав его «Остров боёв», но сообщил, что площадка готова принять турнир в мае,
Как писал NEWS.ru ранее, Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда может пройти следующий поединок его подопечного.
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