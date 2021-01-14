UFC даст разрешение бойцам употреблять марихуану

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) внёс изменения в политику допинг-контроля относительно употребления марихуаны.

Так, отныне положительный тест на содержание марихуаны не будет считаться нарушением. Санкции будут применяться только в том случае, если будет установлено сознательное употребление марихуаны с целью улучшения результатов, передаёт MMA Junkie.

По словам вице-президента UFC Джеффа Новицки, бойцы не смогут выступать под воздействием марихуаны.

Ранее NEWS.ru писал, что ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор подверг критике россиянина Хабиба Нурмагомедова. Так, боец обвинил спортсмена в провале взвешивания перед боем с американцем Джастином Гейтжи.

Он также добавил, что Нурмагомедов предпочитает отовсюду «сбегать».