Уэйдману сделали операцию после перелома ноги в бою с Холлом

https://static.news.ru/photo/2d62a822-a649-11eb-b856-96000091f725_660.jpg Крис Уэйдман Фото: Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Крис Уэйдман перенёс операцию после перелома ноги в бою с ямайцем Юрайей Холлом на турнире UFC 261 в Джексонвилле (США). Об этом рассказала жена бойца Мариви Уэйдман.

Это было ужасно. Странные вещи случаются в жизни и планы рушатся. Это был дооолгий день, но я так счастлива видеть своего мужчину после операции. Всё прошло хорошо, слава богу! Спасибо медицинскому персоналу, семье UFC, Дэйне Уайту, нашему менеджменту семье и друзьям, — написала Уэйдман на своей странице в Instagram.

На 17-й секунде боя с Холлом Уэйдман пробил лоу-кик, после которого его правая нога сломалась о ногу соперника, и он не смог продолжить поединок, проиграв техническим нокаутом. Для бойца это поражение стало шестым в последних восьми поединках.

О подробностях турнира UFC 261 вы можете прочитать в материале NEWS.ru.