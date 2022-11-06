Убийца мексиканцев: как Дмитрий Бивол одержал очередную супер-победу Россиянин защитил титул чемпиона мира по боксу в бою с Хильберто Рамиресом

Фото: MatchroomBoxing/twitter.com/Global Look Press

Дмитрий Бивол провел успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBA против мексиканца Хильберто Рамиреса. NEWS.ru рассказывает про новую победу представителя России.

После Канело

Победа Дмитрия Бивола над Саулем Канело Альваресом в мае этого года стала большим сюрпризом для неискушенных зрителей. Мексиканец котировался ни больше ни меньше как лучший боксер современности. И малоизвестный россиянин устроил ему форменный разгром. Не помогли Альваресу даже «заряженные» судьи, отдавшие Саулю каждый мало-мальски спорный раунд.

В официальном протоколе фигурировал счет 115:113, хотя независимые эксперты посчитали, что Альварес взял максимум два раунда. После этой победы перед Биволом замаячили перспективы объединительного боя с Артуром Бетербиевым и реванша с Канело.

Но неожиданно мстить за соотечественника вызывался Хильберто Рамирес, который ранее избегал встречи с Дмитрием. Рамирес хорошо понимал, что на фоне успеха Бивола он может заработать солидный гонорар, а раз уж «эксперты» говорили, что Альварес проиграл исключительно из-за того, что забрался не в тот вес, то с весом и размерами у Хильберто был полный порядок — он габаритнее Бивола.

Фото: WBABoxing/twitter.com/Global Look Press

Новый декласс

Во время разогрева поединка Рамирес проявил себя лучше, чем на ринге. От слов Хильберто, что именно Бивол его «боится и боялся всю жизнь», посмеялся даже сам действующий чемпион.

Но уже в ринге Дмитрий вновь превратился хладнокровную машину-убийцу, улучшенную версию терминатора. Любой соперник россиянина до боя рассказывал, как он будет уничтожать обладателя титула WBA, и только с гонгом оппоненты понимали, что столкнулись с расчетливой машиной, которая тебя полностью просчитала.

Ничего нового. Рамиреса постигла судьба его предшественников. Четыре раунда еще можно было назвать разведочными, хотя в них проглядывалось небольшое преимущество россиянина, но дальше... Декласс и «дисморалити» мексиканца.

Бивол включил такую скорость, что Хильберто выглядел «Запорожцем» на фоне «Мерседеса». Взрывные комбинации насчитывали по пять попаданий подряд, а у Рамиреса перестал проходить даже джеб.

Претендент улучшил себе настроение только в десятом раунде, в котором чемпион взял паузу. Но и здесь «отогрел» соперника в концовке.

Победа Бивола в бое и чемпионских раундах не вызвала сомнений.

Судейские записки отобразили счет 118-110, 117-111 и 117-111. Слишком хорошие цифры для Рамиреса, который потерпел первое поражение в карьере.

Фото: WBABoxing/twitter.com/Global Look Press

Кто следующий?

Артур Бетербиев и Сауль Альварес — варианты на поверхности для следующего боя. Но оба не очевидны. Бетербиеву еще надо залечить травму и провести обязательную защиту с Энтони Ярдом, что возможно, случится в ближайшие полгода.

Альварес же обещал встретиться с Биволом в мае, но не факт, что он действительно этого хочет. Мексиканец уже проиграл первую встречу, оказавшись банально хуже как боксер. Не помогли ему даже судьи, которые вытягивали Сауля на ничью не то, что за уши, а уже за последние трусы. Дмитрий победил, и факт преимущества в габаритах не сыграл в этом никакой роли. Бивол просто более классный боксер.

И если мексиканец не захочет губить свою репутацию, у Дмитрия останется только вариант с выездом в Англию. Других топовых боксеров своего дивизиона он побил, а британский промоутер Эдди Хирн будет только рад организовать россиянину встречу с представителем Англии. Благо и выбор богатый.

Учитывая, что Энтони Ярд будет занят, а Крэйгу Ричардсу давать реванш рано, Бивол может встретиться с Дэном Азизом, Линдоном Артуром, Рокки Филдингом или Каллумом Смитом. Последний — победитель Суперсерии и бывший обладатель двух поясов чемпиона мира во втором среднем весе. Как раз именно он является очевидным кандидатом в соперники Дмитрия.

Бог любит троицу, и у Смита будет все возможности повторить судьбу других чемпионов второго среднего веса — Альвареса и Рамиреса, уже проигравших Биволу.