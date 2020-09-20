Уайт защитил бойца, назвавшего движение Black Lives Matter террористами

Что никогда не произойдёт в UFC — запрет людям выражать свои чувства о происходящем внутри октагона или за его пределами. Даже если это я и речь идёт обо мне. Кто в праве свободно говорить, если не мы? Мы буквально даём людям делать и говорить то, что они хотят. Это нормально, — рассказал Уайт журналистам на пресс-конференции после турнира.