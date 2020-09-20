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Уайт защитил бойца, назвавшего движение Black Lives Matter террористами

08:40, 21 сентября 2020
Колби Ковингтон Колби Ковингтон Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал заявление бойца Колби Ковингтона, назвавшего своего соперника Тайрона Вудли, активиста движения Black Lives Matter, «сторонником домашних террористов».

Что никогда не произойдёт в UFC — запрет людям выражать свои чувства о происходящем внутри октагона или за его пределами. Даже если это я и речь идёт обо мне. Кто в праве свободно говорить, если не мы? Мы буквально даём людям делать и говорить то, что они хотят. Это нормально, — рассказал Уайт журналистам на пресс-конференции после турнира.

Как писал NEWS.ru, австралийка Джессика Роуз-Кларк расстроилась, что разбила лицо своей сопернице американке Саре Алпар перед свадьбой.

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