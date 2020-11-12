Боксёр Уайт усомнился в честности Поветкина

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Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт усомнился в подлинности истории о том, что россиянин Александр Поветкин переболел коронавирусом.

Лично я не думаю, что у него действительно коронавирус. Я думаю, что ему просто нужно больше времени на подготовку, так как в первом бою я нанёс ему большой ущерб. После поединка он взял длительную паузу, а я, несмотря на то, что был нокаутирован, сразу вернулся к тренировкам, — приводит слова Уайта Sky Sports.

О том, что Поветкин заразился COVID-19, стало известно 3 ноября. Боксёр лечился в одной из московских клиник. В связи с болезнью был отменён его реванш с британцем Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября. 10 ноября промоутер Андрей Рябинский сообщил NEWS.ru, что Поветкин выздоровел и выписался из больницы.

Реванш россиянина с Уайтом должен был состояться 21 ноября, но был перенесён после информации о болезни Поветкина. Первая встреча боксёров прошла 22 августа и закончилась победой Александра нокаутом в пятом раунде.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

Ранее NEWS.ru писал, как коронавирус и отмена реванша с Уайтом повлияют на карьеру Поветкина.