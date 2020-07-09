Уайт рассказал о возможном возвращении Макгрегора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец Ultimate Fighting Championship Майк Перри во время скандала в ресторане с сотрудниками заведения применил силу по отношению к подруге своей девушки, сотруднику ресторана и пожилому посетителю.

В ходе разборок боец вёл себя неадекватно, громко кричал и призывал вызвать полицию. Пожилой мужчина пытался утихомирить дебошира, он проигнорировал его предупреждение, после чего был нокаутирован одним ударом. Произошедшее попало...