Уайт рассказал о возможном возвращении Макгрегора

Президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт прокомментировал возможное возобновление карьеры ирландского бойца Конора Макгрегора.
С Конором происходит то, что случается с бойцами, когда они получают очень много денег. Он чрезвычайно богат. Сейчас он на той стадии карьеры, когда ему осталось провести пару боёв. Он приостановил выступления, но я не буду удивлён, если в следующем году он захочет с кем-нибуть провести поединок, — рассказал Уайт Youtube-каналу THE HERD.
Как писал NEWS.ru, боец UFC Майк Перри во время скандала в ресторане с сотрудниками заведения применил силу по отношению к подруге своей девушки, сотруднику ресторана и пожилому посетителю.
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