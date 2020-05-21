Уайт подтвердил проведение следующего турнира UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/83014254-9b3a-11ea-ac2d-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, что следующий турнир пройдет в Лас-Вегасе 30 мая.

На данный момент атлетическая комиссия штата Невада не подтвердила возможность проведения спортивных соревнований, однако, по словам 50-летнего функционера, она поддерживает идею проведения турнира на территории Лас-Вегаса без зрителей, сообщает Las Vegas Review-Journal.

За две недели UFC провел три турнира: UFC 249 9 мая, UFC Fight Night 171 14 мая, и UFC Fight Night 172 16 мая. Все мероприятия прошли в Джексонвилле, штат Флорида.

Ожидается, что турнир, запланированный на 30 мая, возглавит поединок между бывшими чемпионами Тайроном Вудли и Гилбертом Бернсом.

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