Уайт оценил вероятность проведения боя с участием Хасбика в UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил, существует ли вероятность организации поединка с участием известного блогера Хасбуллы Магомедова под эгидой промоушена. Слова функционера приводит BJPenn.com.

Встреча с Хасбиком? Невероятно. Мне нравится этот паренёк. Выше ли нуля вероятность того, что он проведёт бой в промоушене? Да, — заявил Уайт.

Также президент UFC рассказал, что публикация с его ответом Хасбулле собрала 6,4 млн просмотров в Instagram. И это при том, что его аудитория в социальной сети составляет 6,7 млн подписчиков.

Помните видео, которое Хасбик разместил: «Дэйна Уайт, я лечу в Абу-Даби на турнир UFC». Затем я ответил ему: «Я тоже лечу». Так вот — оно стало самым просматриваемым видео, которое я когда-либо размещал в Instagram, — добавил Уайт.

Ранее президент российского MMA-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о возможном проведении поединка между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) и таджикистанским певцом по прозвищу Абдурозик. По словам функционера, организовать данную схватку в России будет гораздо проще, чем в США.