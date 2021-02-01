Уайт оценил удар Поветкина, которым был нокаутирован

https://static.news.ru/photo/2e076502-6525-11eb-b54a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт отдал должное россиянину Александру Поветкину за удар, которым тот завершил их предыдущий бой.

Поветкин очень опасный соперник. Я думаю, тренировал этот удар несколько миллионов раз за жизнь. И один раз он создал мне неприятности, удар прошёл. Он молодец, отдаю ему должное. Никаких оправданий. Почему-то думают, что это лаки-панч, но я скажу, что это был хороший удар, он попал в цель. Я ждал бокового, он нанёс апперкот, чего раньше не делал, — приводит слова Уайта World of Boxing Promotions.

Первый бой Поветкина с Уайтом прошёл 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 6 марта.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

11 января Поветкин дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, где рассказал о том, как переболел COVID-19, и о том, как побил Уайта в первом бою.