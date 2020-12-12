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Уайт анонсировал новую встречу с Нурмагомедовым

11:35, 14 декабря 2020
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Президент Ultimate FIghting Championship (UFC) Дэйна Уайт намерен встретиться с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым во время турнира UFC 257, который пройдёт 23 января в Абу-Даби.

Как сообщает MMAFighting.com, Уайт рассчитывает убедить Нурмагомедова продолжить карьеру.

Главным боем турнира станет поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье, с победителем которого могут предложить встретиться Хабибу.

Как писал NEWS.ru, российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал прошедший с Иваном Штырковым поединок, в котором он одержал победу единогласным решением судей.

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