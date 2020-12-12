Уайт анонсировал новую встречу с Нурмагомедовым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал прошедший с Иваном Штырковым поединок, в котором он одержал победу единогласным решением судей.

Конечно, бой был сложный, но если перед боем с Александром я работал много в стойке и потряс его там, то с Иваном это не получилось. Он очень мощный парень, которого...