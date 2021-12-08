Уайлдер не исключил, что может завершить карьеру

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтей Уайлдер признался, что испытывает смешанные чувства относительно возможного возвращения на ринг. Как признался спортсмен, он добился всех поставленных целей в карьере и всем всё доказал. Его слова приводит BoxingScene.

Я много чего достиг и чувствую, что мне не нужно никому что-либо доказывать. Я всё доказал сам себе. Теперь передо мной вопрос: должен ли я продолжать и пробовать ещё раз или мне просто стоит завершить карьеру и сосредоточиться на других вещах? — сказал Уайлдер.

За свою профессиональную карьеру боксёра Уайлдер провёл 45 поединков. На его счету 42 победы (41 — нокаутом), одна ничья и два поражения. В общей сложности он провёл десять успешных защит титула WBC, пока досрочно не уступил Тайсону Фьюри в 2020 году. Впоследствии он вновь встретился с ним и вновь проиграл нокаутом.

Ранее действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол заявил, что сильными сторонами его оппонента Умара Саламова являются рост и техника. При этом спортсмен также добавил, что его противник заслужил право побороться за пояс.