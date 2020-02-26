Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер обвинил своего соперника британца Тайсона Фьюри в грязной манере ведения боя. 22 февраля в Лас-Вегасе Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал принадлежавший ему пояс WBC.

У Фьюри был отличный план на бой, но он вышел на ринг не боксировать, а вести грязный поединок, а рефери позволял ему делать это. Но я поздравляю его и рад за его достижения, — приводит слова Уайлдера BoxingScene.com.