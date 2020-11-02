Уайлдер нашёл новую причину поражения от Фьюри

https://static.news.ru/photo/4d5502e0-1d16-11eb-89e4-fa163e074e61_660.jpg Деонтей Уайлдер Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский боксёр, экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер по-новому объяснил поражение от британского тяжеловеса Тайсона Фьюри. Слова 35-летнего американца приводит 78SportsTV.

За 15 минут до выхода на ринг, на разминке, я чувствовал себя прекрасно. Как только вышел — всё изменилось. Странное изменение, я пил конкретную воду, чтобы поддерживать водный баланс. А затем я почувствовал себя очень странно, в мышцах появилась слабость. Казалось, что всё против меня, что я сейчас проиграю. Дело было не только в костюме, в мою воду что-то добавили. Странное ощущение: я не контролировал своё тело, ноги были ватные, — сказал Уайлдер.

Американец боксировал с Фьюри дважды: в первый раз — в декабре 2018 года, тогда бой завершился вничью, во второй — в феврале 2020 года. На этот раз Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде. В активе британца 30 побед (21 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Уайлдер (34 года) одержал 42 победы (41 нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.

Ранее Уайлдер обвинил Фьюри в том, что он якобы использовал что-то запрещённое в перчатках во время боя, так как оставшаяся в боковой части головы американца вмятина, по словам его брата Марселлоса Уайлдера, не могла быть оставлена кулаком. Уайлдер также называл Фьюри грязным боксёром.