«У Петра Яна украли победу»: глава «Нашего дела» про UFC и бой Черкасова Артур Арутюнян про главные поединки UFC 280

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Ян

Основатель и главное лицо одного из крупнейших российских поп-ММА промоушенов Артур Арутюнян в интервью NEWS.ru высоко оценил выступление Ислама Махачева в чемпионском поединке на турнире UFC 280, обратился к Петру Яну, потерпевшему поражение от Шона О‘Мэлли, а также анонсировал громкий бой в «Нашем деле».

«Махачев имеет все шансы встать на один уровень с Хабибом и Федором»

– Артур, какие впечатления у вас остались после победы Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой?

– Абсолютная доминация и уверенная победа. Даже не сомневался в победе Ислама. Махачев был лучше и в борьбе и в ударке. Еще один чемпион UFC из России. Махачев не зря считается наследником Хабиба. Четко прослеживается школа Абдулманапа Нурмагомедова.

– Встал ли Махачев на один уровень с Хабибом Нурмагомедовым и Федором Емельяненко?

– Ислам лишь в начале своего пути, он только получил чемпионский пояс. Но он имеет все шансы встать на один уровень с легендами.

– Кто-нибудь может составить Исламу конкуренцию в UFC?

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look PressИслам Махачев Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look PressИслам Махачев

– Есть много соперников, которые могут составить хороший конкурентный поединок Махачеву, насколько я знаю уже идут разговоры о встрече с Алексом Волкановски в феврале-марте. Если это случится то это будет хорошее противостояние.

– У вас есть объяснение, почему после победы Махачева в зале подрались Абубакар Нурмагомедов и Хамзат Чимаев? Дойдет ли дело до поединка?

– Все мы понимаем, какие эмоции иногда испытывают бойцы, часто могут возникать недопонимания. Насколько я понимаю, конфликт исчерпан. Их потенциальный поединок зависит от решения UFC, а вот состоится ли он, я думаю нет.

«Нет сомнений в победе Петра Яна»

– Как охарактеризуете поражение Петра Яна от Шона О’Мэлли?

– Я как глава бойцовской лиги и организатор поединков, я выскажу своё собственное мнение, Петр выиграл, в этом у меня нет сомнений. Возникают серьезные возражения к решению судейской коллегии UFC. Складывается впечатление, что Петра отодвигают от получения чемпионского пояса. Петр лучший в своем весе, но последние спорные поединки заставляют усомниться в непредвзятости судейской коллегии.

Хочу обратиться к Петру: «Мы все понимаем политическую ситуацию, ты дрался в американском промоушене против американца, у тебя украли победу. Всегда буду рад видеть Петра в нашей бойцовской лиге и в качестве гостя и в перспективе в качестве бойца».

– Сергей Харитонов жестко раскритиковал Яна за это поражение. Какие мотивы у него были?

–Таким способом Сергей пытается замотивировать Петра. Но я не разделяю его позиции. Мы видели этот бой, и мое мнение – победу у россиянина украли. Я считаю, что Петр в этой ситуации заслуживает поддержки, а критику можно оставить для личной беседы.

«Мурад настроен победить Черкасова»

– Какой бой на UFC вам понравился помимо главных?

– Мне понравился бой Абубакара Нурмагомедова и Гаджи Омаргаджиева. Несмотря на то, что бойцы – земляки, они продемонстрировали конкурентный хороший бой.

– Недавно вы анонсировали реванш между ведущим «Дома-2» Андреем Черкасовым и Мурадом «Легендой», который известен по ролику с обманом таксиста. Почему решили не ограничивать их противостояние одним боем, в котором победил Черкасов?

– Потому что бой получился относительно равный и с небольшим преимуществом Андрея. Мурад агрессивно настроен на реванш. Он хочет одержать безоговорочную победу. Их встреча за последний год набрала наибольшее количество просмотров во всем сегменте. И зрители хотят увидеть их реванш.