После эффектного нокаута крепкого ветерана Эдди Уайнленда молодой американский боец ирландского происхождения Шон О'Мэлли стал самой яркой восходящей звездой UFC. На пути к успеху он решил копировать самого успешного ирландского спортсмена Конора Макгрегора: яркая внешность, острые высказывания и безграничная самоуверенность сделают из него звезду первой величины. Но при этом он напрасно цепляет Петра Яна. Россиянин может поквитаться с ним куда более жестоко, чем Хабиб Нурмагомедодов с Макгрегором.

Копия и оригинал

25-летний О'Мэлли пришёл в UFC три года назад, победив в шоу Дэйны Уайта «Претендент». С тех пор он не скрывает своего желания стать звездой лиги и почти полностью копирует образ Конора Макгрегора. От количества совпадений иногда кажется, что он его младший брат или уменьшенная копия.

1. Истинный ирландец. Хотя О'Мэлли родился в штате Монтана, он не скрывает своих корней, о которых говорит и фамилия. Как и Конор, он с удовольствием позирует с ирландским флагом и мечтает подраться в Дублине на глазах у десятков тысяч фанатов, о чём и говорил в интервью этой весной.

2. Татуировки. Как и Макгрегор, он в первую очередь украсил верхнюю часть груди изображением птицы с огромными крыльями. У Конора также крылья загадочного существа доходят почти до плеч. По его примеру О'Мэлли разукрасил всю левую руку по локоть различными узорами и надписями.

3. Эффектный нокаутёр. Как боец О'Мэлли имеет те же сильные стороны, что и его кумир. Он потрясающий нокаутёр, способный показать один удар, а выбросить другой, застав соперника врасплох, как это произошло с Уайнлендом. За все три боя в UFC он был удостоен специальных премий. Макгрегор всегда гордится, что не просто побеждает соперников, а делает это эффектно и досрочно.

4. Поведение на публике. Парень также понимает, что людям нравятся не просто яркие бойцы, но и люди с харизмой, умеющие показать себя на публике. Походка и мимика, жесты, актёрские паузы — это то, чему он учится у Макгрегора, и выглядит уже вполне убедительно, хоть ещё и не дотягивает до оригинала.

5. Жёсткий треш-ток. Макгрегор славится тем, что способен залезть под кожу любому сопернику, вывести его из равновесия, а затем на волне хайпа уничтожить морально и физически. Он найдёт вещи, которые кому-то покажутся незначительными, и уколет соперника побольнее. Можно вспомнить, как Конор заявлял, что Хабиб женат на полотенце, а его друг Зубайра Тухугов — не настоящий чеченец, потому что настоящий чеченец не будет служить дагестанцу. О'Мэлли выбрал своей мишенью также россиянина, которого многие по праву считают лучшим бойцом дивизиона и без пяти минут чемпионом UFC. Так, он обратил внимание, что Пётр неправильно пишет по-английски своё имя — Petr вместо общепринятого Peter, и какой тогда из него чемпион, отметил О'Мэлли. Непритязательная американская публика легко ведётся на подобного рода троллинг, не вникая в суть сказанного.

К слову, сам Шон не скрывает своего восхищения Конором и того, что во всём берёт с него пример. В частности, перед выходом на арену он вдохновляется просмотром боёв этого спортсмена.

Перед последней парой боёв я смотрел Конора, смотрел, как он выходит, наблюдал за языком его тела. Он мужик. Я люблю Конора. Я всегда любил Конора. Я помню, как смотрел его первые бои в UFC, думая: «Этот чувак будет очень хорош», — рассказывал О'Мэлли Sports Joe.

Есть и отличия: марихуана вместо виски

Помимо откровенного подражания и копирования очевидных вещей, у О'Мэлли есть ряд ярких индивидуальных черт.

1. Сторонник легализации марихуаны. Если Макгрегор никогда не скрывал своей любви к виски, а заработав достаточно денег, вложил их в производство и раскрутку собственного напитка, то О'Мэлли является ярым сторонником легализации марихуаны и демонстрирует своё пристрастие к ней даже в одежде.

2. Проваленный тест на допинг. Макгрегор за всю карьеру ни разу не попадался на использовании запрещённых веществ, что очень важно для формирования положительного образа спортсмена. У О'Мэлли такое тёмное пятно есть. В 2018 году он провалил внесоревновательный тест USADA, но предпочёл не называть вещество, которое у него нашли. Речь идёт естественно не о марихуане, так как она запрещена только в соревновательный период.

3. Радужная причёска. Макгрегор никогда не красил волосы в экзотические цвета, а его последователь отрастил огромную копну волос а-ля Маруан Фелаини, которую окрашивает в цвета радуги, а во время боя заплетает в десятки косичек-дредов. Возможно, таким образом он стремится понравиться ЛГБТ-сообществу, с которым Конор предпочитает не заигрывать.

4. Заядлый геймер. Шон много лет увлекается компьютерными играми, в частности, Fortnite, а в 2018 году он присоединился к киберспортивной организации OpTic Gaming.

5. Отказ от вегетарианства. В начале спортивной карьеры О'Мэйли неоднократно заявлял о своём отказе от употребления мяса и пропагандировал вегетарианство, однако со временем понял, что это мешает его спортивной карьере и сейчас допускает наличие животных продуктов в своём рационе.

Конфликт с Яном может иметь печальные последствия

После победы над Уайнлендом О'Мэлли принялся с новыми силами разгонять хайп. Он вошёл в топ-15 легчайшего веса в UFC, заработал первый миллион подписчиков в Instagram, назвал свою ударную технику лучшей в лиге и выбрал в качестве мишени для своих шуток российского бойца Петра Яна, который имеет отличные шансы завоевать чемпионский титул в противостоянии с ветераном ММА Жозе Алду 11 июля. О'Мэлли готов драться часто и ярко, а потому его стремительный взлёт продолжится, и выйти на титульный бой он может уже через год.

Мастер спорта по боксу Ян по праву считается одним из ярчайших ударников UFC, а его чемпионство может быть долгим. За словом в карман он также не лезет и может дать ирландцу отпор и за пределами клетки. В октагоне же для О'Мэлли всё рискует закончиться куда печальнее, чем для Макгрегора, то есть банальным избиением. Пока при высоком росте, длине рук и внешней эффектности в технике Шона много пробелов, которые показал даже давно не хватающий звёзд с неба Уайнленд.