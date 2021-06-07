Тыбура нокаутировал Харриса на турнире UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/07095d78-c670-11eb-9200-96000091f725_660.jpg Марчин Тыбура Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский тяжеловес UFC Марчин Тыбура (22-6) одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Уолтом Харрисом (13-10) на турнире UFC в Лас-Вегасе.

В соглавном бою вечера двух рейтинговых тяжеловесов UFC Харрис активно начал поединок, прижимая соперника к клетке. Он разбивал Тыбуру на дистанции и потряс его несколькими жёсткими ударами, подключая при этом атаки ногами и коленями. Во второй половине первого раунда Тыбура перевёл бой в партер, где быстро занял доминирующую позицию и уверенно добил соперника к концу первого раунда.

В поединке в среднем весе грузин Роман Долидзе победил единогласным решением судей аргентинца Лауреано Старополи.

Как сообщалось ранее, российский боец UFC Муслим Салихов победил единогласным решением судей в предварительном поединке UFC в полулёгком весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.