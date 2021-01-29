Тяжеловес Вагабов проиграл в дебютном бою в ONE

https://static.news.ru/photo/a049b572-6253-11eb-8489-fa163e074e61_660.jpg Абдулбасир Вагабов Фото: instagram.com/dagestan_machine23

В Сингапуре завершился очередной турнир азиатской лиги ONE. В главном бою вечера российский тяжеловес Абдулбасир Вагабов (12-2) проиграл техническим нокаутом во втором раунде итальянцу Мауро Черилли (14-4).

В начале второго раунда Вагабов пропустил жёсткий лоу-кик, после которого оказался на настиле клетки, после чего соперник добил его серией ударов. Для россиянина это был первый бой в сильнейшем азиатском промоушене, который закончился неудачей.

Другой россиянин, кикбоксер Бейбулат Исаев, нокаутировал в первом раунде серба Михайло Кечоевича.

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