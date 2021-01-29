Тяжеловес Вагабов проиграл в дебютном бою в ONE

В Сингапуре завершился очередной турнир азиатской лиги ONE. В главном бою вечера российский тяжеловес Абдулбасир Вагабов (12-2) проиграл техническим нокаутом во втором раунде итальянцу Мауро Черилли (14-4).
В начале второго раунда Вагабов пропустил жёсткий лоу-кик, после которого оказался на настиле клетки, после чего соперник добил его серией ударов. Для россиянина это был первый бой в сильнейшем азиатском промоушене, который закончился неудачей.
Другой россиянин, кикбоксер Бейбулат Исаев, нокаутировал в первом раунде серба Михайло Кечоевича.
Как писал NEWS.ru, российский боксёр, экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом.