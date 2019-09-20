https://static.news.ru/photo/4ec0f78a-dbc0-11e9-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Максим Бабанин (справа) Фото: instagram.com/maksimbabanin

Российский боксёр Максим Бабанин стал бронзовым призёром проходящего в Екатеринбурге чемпионата мира по боксу. В полуфинале он уступил узбеку Баходиру Джалолову. Трое россиян вышли в финалы.

Первым из четвёрки российских боксёров полуфиналистов в бой вступил средневес Глеб Бакши. Уже в первом раунде он за счёт серийных атак обозначил заметное преимущество над бразильцем Эбертом да Консейсау Соузой. Соперник во второй половине поединка сумел выровнять бой. Четверо из пяти судей, за исключением представителя Южной Кореи отдали победу российскому боксёру. В финале соперником Бакши станет филиппинец Эумир Марсиаль

Боксёр первого тяжёлого веса Муслим Гаджимагомедов боксировал за выход в финал с болгарином Радославом Панталеевым, который неожиданно выбил из борьбы действующего чемпиона мира Эрисланди Савона из Кубы. Поединок изобиловал клинчем и борьбой в буквальном смысле слова, где болгарин преуспел больше, а россиянин имел заметное преимущество на дистанции. В третьем раунде болгарин пошёл зарубаться, пропустил навстречу, после чего рефери отсчитал ему нокдаун. Все пять судей отдали победу Гаджимагомедову в каждом из трёх раундов.

Капитан сборной России, полусредневес Андрей Замковой в противостоянии двух левшей сразился с казахстанцем Аблайханом Жусуповым. Поединок получился вязким и равным. В концовке больше сил сохранил более молодой казахстанец, но он получил сильное рассечение в конце второго раунда. Все пять судей отдали победу Замковому.

Тяжеловес Максим Бабанин оказался в полуфинале после того, как российская команда опротестовала результат его боя с англичанином Фрезером Кларком. Однако в полуфинале имеющий профессиональный опыт узбек Баходир Джалолов оказался куда более серьёзным соперником. Он использовал длину рук, скорость ног и не давал россиянину сократить дистанцию. В конце первого раунда после попадания узбека Бабанину отсчитали нокдаун. Россиянин продолжил идти на соперника и пропускать удары, а победа Джалолова не вызвал сомнений у судей.

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