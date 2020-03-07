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Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона прошла в обмене жёсткими словесными уколами, но не скатилась в оскорбления, ненависть и драку. Хабиб обвинил визави во лжи и назвал тупым, а Фергюсон сказал, что его соперник не настоящий чемпион, потому что бил только школьников. NEWS.ru приводит основные высказывания бойцов в Лас-Вегасе.

Трое в чёрном и два пояса

Не знаю, существует ли на пресс-конференциях в UFC специальный дресс-код, но в этот раз все трое главные действующие лица — участники боя за чемпионский титул в лёгком весе и президент организации Дэйна Уайт — были в чёрном. И если последний был одет в демократичную футболку, а Хабиб Нурмагомедов в скромный чёрный свитер, но Фергюсон подошёл к формированию своего имиджа более креативно. Претендент надел чёрную рубашку с чёрным галстуком, перчатки для ММА, захватил с собой бейсбольный мяч и чемпионский пояс.

Последний олицетворял собой титул временного чемпиона, который когда-то принадлежал Фергюсону, но после того, как он выбыл из-за травмы из боя с Хабибом, пояс был выведен из оборота. Однако американец продолжает носить его на мероприятия как реликвию и напоминать всем, что не терял его в бою, а потому считает себя настоящим чемпионом. Хабиб также вынес на публику принадлежащий ему официальный ремень чемпиона UFC.

Агрессивное начало Фергюсона

Американец сразу начал дерзко отвечать на вопросы, стараясь поддеть визави, и первым делом поставил под сомнения его легитимность, намекая, что такого опасного соперника в его карьере не было, а победы над Конором Макгрегором и Дастином Порье не особо котируются из-за слабых борцовских качеств оппонентов.

Кого ты бил? Парней, которые занимались борьбой в старшей школе? Ты бил только школьников и никогда не дрался в уличных драках. Уверен, я сделаю больше отжиманий, чем ты. Это будет лёгкий бой для меня, просто как спарринг. Я не дам выпрыгнуть из клетки в этот раз. Я люблю хайповать, но мне не нужно поливать Хабиба грязными словами, — заявил Фергюсон.

Нурмагомедов ставить под сомнение бойцовские качества соперника не стал. Более того отдал должное его достижениям в октагоне и рекордной в дивизионе победной серии из 12 поединков, но при этом сосредоточил внимание публики на личных качествах оппонента.

Тони заслужил этот бой. Он великолепный боец, но я не люблю его как человека, так как он тупой. За это я его не уважаю. Нельзя быть слишком эмоциональным. Надо думать о том, как победить, а не чтобы размазать его, но мне приятно измотать соперника и потом заставить его сдаться. Тони крепче большинства из тех, с кем я дрался, — рассказал Нурмагомедов.

Также Хабиб указал на возраст соперника, которому недавно исполнилось 36 лет, назвав его старым. При этом россиянин заметил, что когда он его размажет, люди обязательно напомнят ему о возрасте Фергюсона. Эта фраза привела американца в бешенство, и он потребовал от Нурмагомедова заткнуться.

Наследие и бой с Мейвезером

Вопросы о чемпионском наследии, статусе лучшего легковеса в истории и возможных поединках с Флойдом Мейвзером и Конором Макгрегором стали привычными уже на всех пресс-конференциях Хабиба. Нурмагомедов вновь отдал должное сопернику, назвав его одним из лучших легковесов в истории и подчеркнув особое значение предстоящего боя.

Мне нравятся вызовы: Конор, Порье, Фергюсон тоже один из лучших в истории лёгкого веса и я должен его победить, чтобы укрепить своё наследие, — рассказал Нурмагомедов.

Также Хабиб пояснил, на каких условиях готов выйти на бой с Флойдом Мейвезером, который выразил готовность сразиться с россиянином в ринге за $600 млн.

А кто даст Флойду $ 600 млн.? Я не знаю, кто может ему столько дать. Я готов провести с ним 11 раундов по боксу и один — по ММА. На таких условиях я согласен драться. У нас у обоих есть имя, мы можем сделать кассу, но на таких условиях, — сказал Нурмагомедов.

В ответ на это Фергюсон ответил, что Хабиб не выдержит 11 боксёрских раундов против Мейвезера и вообще с его слабой боксёрской техникой лучше не лезть в ринг, а вот он мог бы выйти на бой по правилам бокса в любой момент.

Национальный вопрос

Закончилось всё разговорами об уличных драках и спором о национальностях. Фергюсон заявил, что легко бы сломал Хабиба в уличной драке и показал ему настоящую мексиканскую ярость, а в предстоящем бою готов поставить своё сомбреро против его папахи.

Какой ты мексиканец? Фальшивый, посмотри на своё имя и на фамилию. Ты американец, а не мексиканец. Гордись этим, причём тут Мексика. И ты не можешь драться на улице и не знаешь, что бывает в тех местах, откуда я родом. Ты сам, когда последний раз дрался на улице? — спросил оппонента Нурмагомедов.

Фергюсон ответил, что это был нокаут с одного удара в его исполнении и он также готов сломать Хабиба в уличной драке, а также попросил не переходить на национальный вопрос, так как сам никогда не упоминал национальность соперника. Нурмагомедов в ответ заявил, что его соперник всё время врёт, в частности, говоря о том, что тренируется как обычно, так как все бойцы готовятся под конкретного соперника и его сильные стороны, а у Хабиба это борьба. Чувствуя, что страсти в зале накаляются, Дэйна Уайт объявил о завершении пресс-конференции. Будем считать, что пристрелку бойцы прошли за полтора месяца до настоящего боя.