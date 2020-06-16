Турниры UFC на «Бойцовском острове» будут проходить ночью

https://static.news.ru/photo/4d7918a0-b07a-11ea-8bbb-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Менеджер претендента на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов раскрыл детали июльских турниров UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и поведал о трудностях, с которыми столкнутся бойцы.

Это удобный часовой пояс, отсутствие долгого перелёта. Жару и другой климат можно учесть при подготовке. Также нужно не забывать, что время турнира будет выбрано для удобства американских зрителей. Турниры будут начинаться в три ночи по местному времени. Этот фактор тоже нужно учесть при подготовке, — рассказал Абдрахманов в интервью NEWS.ru.

Также менеджер отметил, что Пётр Ян планирует прибыть на «Бойцовский остров» для боя с бразильцем Жозе Алду за 10 дней до поединка, запланированного на 11 июля.

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