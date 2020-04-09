Турнир UFC в США всё-таки отменили

https://static.news.ru/photo/b525faba-7abd-11ea-b49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Турнир UFC 249, который был запланирован на 18 апреля, отменён из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт.

По его словам, все старания организаторов, чтобы всё-таки провести бои, перечеркнул один телефонный звонок, сообщает телеканал ESPN.

Сегодня мы получили звонки самого высокого уровня, в том числе от ESPN. Что я могу сказать? У нас прекрасные отношения с ESPN, но сила, которая исходила из звонка, сказала мне остановиться, — пояснил глава UFC.

Уайт отметил, что собирался провести поединки в казино в Калифорнии, на территории индейской резервации, где не действуют законы штата. Он добавил, что «ничего страшного не произошло», и все намеченные на 2020 год бои будут проведены до конца года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент UFC Дэйна Уайт планировал решить проблему с местом проведения турнира UFC 249, арендовав частный остров. По его словам, вопрос решался, чтобы на остров смогли приехать бойцы со всех стран. Уайт обещал, что UFC вернётся в строй 18 апреля.